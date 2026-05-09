استطلاع: حزب البديل الألماني يوسع فارق تقدمه على الاتحاد المسيحي إلى خمس نقاط مئوية

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي في ألمانيا، أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي تمكن من توسيع فارق تقدمه في الشعبية على الاتحاد المسيحي الذي يترأسه المستشار فريدريش ميرتس إلى خمس نقاط مئوية.

ووفقا لاستطلاع "اتجاه الأحد" الذي أجراه معهد "إينزا" لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية التي تصدر غدا الأحد، فإن حزب البديل الذي يمتلك ثاني أكبر كتلة في البرلمان الألماني بعد الاتحاد المسيحي حافظ على مستوى شعبيته بين الناخبين الألمان عند مستوى 28 في المئة، بينما تراجع مستوى تأييد الاتحاد المسيحي بمقدار نقطة مئوية ليصل إلى 23 في المئة فقط.

وبحسب الصحيفة، يُعد هذا أضعف مستوى يسجله الاتحاد المسيحي منذ أكثر من أربع سنوات.

كما تراجع مستوى تأييد الحزب الاشتراكي الديمقراطي (الشريك في الائتلاف الحاكم الحالي) بين الناخبين الألمان بمقدار نقطة مئوية ليصل إلى 13 في المئة، ما يعني أن مجموع تأييد طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا لا يتجاوز 36 في المئة.

وبلغت نسبة تأييد حزب الخضر أيضًا 13 في المئة، فيما بقيت نتائج حزب اليسار عند 11 في المئة، وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" عند 3 في المئة، والحزب الديمقراطي الحر عند 3 في المئة دون تغيير.

وشمل استطلاع "اتجاه الأحد" التمثيلي 1200 شخص، وتم إجراؤه خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من مايو الجاري، إذ طُرح على المشاركين السؤال التالي: "إذا جرت انتخابات البرلمان الاتحادي الأحد المقبل، لمن ستصوت؟"، ويبلغ هامش الخطأ الأقصى ± 9ر2 نقطة مئوية.

وتكتنف استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات حالة من الغموض بوجه عام، حيث توجد عوامل تجعل الأمور أكثر تعقيدا لمؤسسات استطلاعات الرأي، ومن بين هذه العوامل التراجع عن الارتباط بحزب ما، وإرجاء وقت اتخاذ القرار الانتخابي حتى وقت قصير قبل بدء التصويت، مما يجعل من الصعب على معاهد استطلاع الرأي تقدير البيانات المجمعة بشكل صحيح.

وتعكس استطلاعات الرأي بشكل أساسي صورة الرأي فقط وقت إجراء الاستطلاع، ومن ثم لا تمثل توقعا لنتائج الانتخابات.