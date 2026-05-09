الصين تتعهد بتعزيز معالجة ديون الحكومات المحلية ودعم النمو الاقتصادي

تعهدت الصين بتكثيف الجهود للتخفيف من مخاطر ديون الحكومات المحلية، مع الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي، وذلك في وقت دعا فيه مجلس الدولة إلى تعزيز تنفيذ السياسات في ظل بيئة عالمية صعبة.

وقالت السلطات إنها ستواصل تطبيق برنامج شامل لإعادة هيكلة الديون، والذي حقق بالفعل "نتائج واضحة"، مع تعزيز قدرة الحكومات المحلية على سداد ديونها وضمان تسوية الالتزامات المالية في مواعيدها، بحسب ما نقلته قناة التلفزيون المركزي الصيني، نقلا عن اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الوزراء لي تشيانج.

كما شدد المسؤولون على ضرورة إنشاء آليات طويلة الأجل لمنع ظهور ديون جديدة مستترة ، وفقا للتقرير.

وأشارت مناقشات الاجتماع إلى أهمية تعزيز الثقة واغتنام الفرص في ظل التغيرات الجارية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وأكد المشاركون فى الاجتماع على أن السياسات الاقتصادية الكلية يجب أن تطبق بشكل كامل وفعال، مع التركيز بشكل أكبر على تقوية الدورة الاقتصادية الداخلية والمضي قدما في تخطيط البنية التحتية، بما في ذلك أنظمة المياه وشبكات الكهرباء من الجيل التالي وشبكات الحوسبة والاتصالات والمرافق الحضرية تحت الأرض والخدمات اللوجستية.