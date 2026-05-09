- حاتم: مراجعة منظومة بكالوريوس الطب والتدريب لإعداد طبيب مؤهل لسوق العمل

أكد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم، أن العام المقبل سنحتفل بمرور 200 عاما على إنشاء أول مدرسة الطب في مصر التي أنشأت في أبي زعبل، مشيرا إلى أن 2027 سيكون عام الطب والرعاية الصحية في مصر.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفال نقابة الأطباء بيوم الطبيب ال48، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، و د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ووكيل مجلس النواب الدكتور محمد الوحش، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور شريف باشا، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الدكتور هشام الششتاوي، ورئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق الدكتور عادل العدوي، والمتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، وعدد من الأساتذة المكرمين، فضلا عن أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء.

وقال د. أشرف حاتم، إن وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والإسكان شكلا لجنة برئاسته، وتشترك مع لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، بهدف مراجعة منظومة بكالوريوس الطب ونظم الدراسة والتدريب.

وأوضح أن اللجنة ستعمل على تحديد المعايير والشروط اللازمة لإنشاء وتشغيل كليات الطب والمستشفيات الجامعية، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية.

وأشار إلى أهمية تنظيم مرحلة الامتياز، وربطها ببرامج تدريب معتمدة تؤهل الطبيب لسوق العمل، مشددا على أن نجاح المنظومة الصحية يرتبط بشكل مباشر بكفاءة الطبيب المدرب، مؤكدا أن وجود مدربين مؤهلين ومستشفيات جامعية قوية يمثلان ركيزة أساسية في أي تطوير حقيقي للتعليم الطبي.

ولفت إلى أن العمل جار على إعداد تصور متكامل خلال فترة زمنية محددة، سيعقبها حوار مجتمعي موسع يشارك فيه جميع الأطراف المعنية من نقابات وجامعات ومؤسسات صحية، تمهيدا لإطلاق منظومة تطوير شاملة قبل عام 2027، الذي يشهد مرور 200 عام على إنشاء أول مدرسة للطب في مصر.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، أن الهدف النهائي هو تطوير منظومة الطب والرعاية الصحية في مصر بما يليق بتاريخها العريق، ويضمن تخريج أطباء على أعلى مستوى من الكفاءة العلمية والعملية.