المصري يهزم القناطر الخيرية وديا استعدادا للأهلي

حقق فريق المصري فوزًا وديًا على نظيره القناطر الخيرية بنتيجة 4-1، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن استعدادات الفريق البورسعيدي لمواجهة الأهلي المقبلة في الدوري المصري.

ويستعد المصري لملاقاة الأهلي في الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري، في المباراة المقرر إقامتها مساء الأربعاء 20 مايو الجاري على استاد الجيش ببرج العرب.

واستغل الجهاز الفني للمصري بقيادة عماد النحاس اللقاء الودي للدفع بأكبر عدد من اللاعبين على مدار شوطي المباراة، بهدف تجهيز جميع العناصر فنيًا وبدنيًا، خاصة في ظل فترة التوقف الطويلة نسبيًا بين مواجهة سيراميكا كليوباترا الأخيرة ومباراة الأهلي، والتي تصل إلى 19 يومًا.

وشهد الشوط الأول تقدم المصري بنتيجة 2-1، بعدما افتتح ميدو جابر التسجيل في الدقيقة 15، قبل أن يضيف أحمد علي الهدف الثاني في الدقيقة 38، بينما جاء هدف القناطر الخيرية الوحيد في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء.

وفي الشوط الثاني، واصل أحمد علي عامر تألقه بعدما سجل الهدف الثالث للمصري في الدقيقة 35، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويحرز هدفه الشخصي الثالث "هاتريك" والرابع لفريقه، لينتهي اللقاء بفوز المصري بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل ضم:

محمد شحاتة في حراسة المرمى.

في الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، عبد الوهاب نادر، عمرو سعداوي.

في الوسط: بونور موجيشا، أحمد علي عامر، ميدو جابر، مصطفى زيدان، عمر الساعي.

في الهجوم: محمد الشامي.