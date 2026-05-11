ماليزيا: اعتقال 20 شخصا من ميانمار دخلوا البلاد عبر نهر سونجاي جولوك

اعتقلت القوات الماليزية 20 مواطنا من ميانمار يعتقد أنهم دخلوا ماليزيا بالقوارب عبر نهر سونجاي جولوك بالقرب من الحدود الماليزية التايلاندية في رانتاو بانجانج، باسير ماس، أمس.

وقال قائد لواء منطقة الجنوب الشرقي بقوة العمليات العامة أحمد راضي حسين، إن عملية الاعتقال تمت بواسطة أعضاء فرع الاستخبارات بمقر لواء منطقة الجنوب الشرقي، بجانب فرع الاستخبارات التابع للكتيبة السابعة. وقال إن الأعضاء الذين كانوا يقومون بدوريات رصدوا مركبتين في ظروف مشبوهة قبل متابعة السيارتين وضبطهما في منطقة وقوف السيارات بمسجد السلطان إسماعيل بترا في رانتاو بانجانج.

وقال في بيان اليوم "لكن سائقي السيارتين فرا ولم يتم اكتشافهما. ووجد التفتيش أن 20 مواطنا ميانماريا كانوا في مقصورة الركاب..."، وفقا لصحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية.

وأضاف أن نتائج الفحص أظهرت أن سبعة أفراد فقط لديهم جوازات سفر ولكن ليس لديهم ختم دخول صالح إلى ماليزيا بينما فشل 13 آخرون في تقديم أي وثائق هوية.