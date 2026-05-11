الشرطة الماليزية توقف 6 أشخاص وتفكك شبكة لسرقة الكابلات

نجحت الشرطة الماليزية في تفكيك عصابة لسرقة الكابلات عقب اعتقال ستة رجال في سلسلة عمليات شملت أنحاء منطقة وادي كلانج خلال الفترة من 4 مايو وحتى يوم أمس.

وصرح مساعد مفوض الشرطة ورئيس شرطة المنطقة، رامزي إمبول، أن العملية نفذها قسم المباحث الجنائية بالتعاون مع وحدات مختلفة، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر حادثة سرقة كابلات تابعة لشركة تليكوم ماليزيا، في القسم الثاني بالمنطقة، بحسب صحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية.

وأضاف في بيان له اليوم: "تم اعتقال جميع المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و40 عاما، خلال العملية التي استمرت ستة أيام. وكشفت السجلات الجنائية أن لديهم سوابق تتراوح بين 7 إلى 31 قيداً في قضايا تتعلق بالجرائم والمخدرات".

كما أظهرت فحوصات البول التي أجريت أثناء الاعتقال إيجابية تعاطي أربعة من أعضاء المجموعة لمادتي الأمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين.

وأشار إمبول إلى أن الشرطة ضبطت خلال المداهمات سيارة وأدوات متنوعة استخدمها المشتبه بهم لقطع الكابلات في الموقع، بالإضافة إلى ضبط ثلاث لفافات من الكابلات التابعة لشركة الاتصالات.