تقارير: خاميس رودريجيز يتأهب للاعتزال بعد المونديال

اقترب النجم الكولومبي خاميس رودريجيز من إسدال الستار على مسيرته الكروية، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن نيته اعتزال كرة القدم عقب نهاية مشوار منتخب كولومبيا في بطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا للتقارير، التي نقلتها صحيفة "آس. كولومبيا"، فإن صانع الألعاب المخضرم، الذي سيبلغ عامه الـ35 خلال منافسات البطولة، أبلغ ناديه الحالي مينيسوتا يونايتد بقراره، تمهيدًا لإنهاء مسيرة حافلة امتدت لسنوات طويلة في الملاعب الأوروبية والعالمية.

ويُعد خاميس رودريجيز أحد أبرز نجوم الكرة الكولومبية في العصر الحديث، بعدما تألق بصورة لافتة في كأس العالم 2014 بالبرازيل، حيث تُوج هدافًا للبطولة ولفت الأنظار بأدائه المميز وأهدافه الحاسمة، وعلى رأسها هدفه الشهير في مرمى منتخب أوروجواي.

وخلال مسيرته، ارتدى خاميس قمصان أندية كبرى، أبرزها ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، وحقق العديد من الألقاب المحلية والقارية، ليترك بصمة خاصة كأحد أبرز صناع اللعب في جيله.

وفي حال تأكدت هذه الأنباء رسميًا، فإن كأس العالم المقبلة ستكون الظهور الأخير للنجم الكولومبي على الساحة الدولية، في نهاية مرتقبة لمسيرة حافلة بالإنجازات واللحظات التاريخية.