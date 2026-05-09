بوتين يشكر رئيس وزراء سلوفاكيا على زيارته موسكو لحضور احتفالات عيد النصر

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو في موسكو، اليوم السبت، باعتباره القائد الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي يحضر احتفال روسيا بانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في 1945.



وشكر بوتين، فيكو على تحيته عند النصب التذكاري ومقابر الجنود السوفييت، وتعرض فيكو لانتقادات في سلوفاكيا والاتحاد الأوروبي بسبب قيامه بالزيارة.



وطمأن بوتين، فيكو إلى أن روسيا ستبذل كل ما بوسعها لإمداد سلوفاكيا باحتياجاتها من الطاقة ورحب باستئناف التعاون الثنائي. ويذكر أن سلوفاكيا تعتمد بشدة على إمدادات النفط الروسي وحصلت على إعفاء من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا بموافقة أوكرانيا.



وكانت هناك تكهنات قبل الزيارة بأن فيكو سينقل رسالة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي تحدث معه مرتين مؤخرا، لكن يوري أوشاكوف، المستشار السياسي لبوتين قال إن فيكو لم يسلم أية رسائل.



وانتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس زيارة فيكو لموسكو، متحدثا اليوم في ستوكهولم.



وقال ميرتس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في ستوكهولم: "إن روبرت فيكو يعلم أننا على خلاف.. إن ذلك الأمر يؤسفني للغاية وسنتحدث معه عن هذا اليوم في موسكو".