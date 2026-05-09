البرلمان الإيراني يعقد جلسة عبر الفيديو كونفرانس لأسباب أمنية

من المقرر أن يعقد البرلمان الإيراني جلسة بكامل هيئته غدا الأحد عبر "الفيديو كونفرانس" لأول مرة لأسباب أمنية، وفقاً لما ذكرته وسيلة إعلام إيرانية.

ونقل موقع "تابناك" الإخباري — المعروف بعلاقاته الوثيقة مع الحرس الثوري الإيراني والفصائل السياسية المحافظة — عن متحدث باسم البرلمان قوله إن الجلسة العامة المقررة ستُعقد عبر الإنترنت "بسبب الوضع الراهن".

وصرح المتحدث للوكالة، بأن التركيز سينصب على ارتفاع الأسعار الأخير في أعقاب الحرب، والتي أصبحت تشكل مصدر قلق كبيرا للشعب الإيراني.

وكانت آخر جلسة عقدها البرلمان بكامل هيئته في منتصف فبراير، قبيل بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في نهاية الشهر ذاته.

وبعد مقتل عدد من المسئولين الإيرانيين في تلك الضربات، علّق البرلمان أيضا جلساته العلنية لأسباب أمنية، واقتصر النشاط خلال هذه الفترة على اجتماعات لعدد قليل من اللجان البرلمانية لإجراء مشاورات.