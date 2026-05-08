 إدانة 4 أشخاص بالتآمر فى اغتيال رئيس هايتي عام 2021 - بوابة الشروق
الجمعة 8 مايو 2026 11:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

إدانة 4 أشخاص بالتآمر فى اغتيال رئيس هايتي عام 2021

ميامي - (أ ب)
نشر في: الجمعة 8 مايو 2026 - 11:19 م | آخر تحديث: الجمعة 8 مايو 2026 - 11:19 م

أدانت هيئة محلفين في فلوريدا، اليوم الجمعة، 4 أشخاص بتهمة التآمر في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس عام 2021، والذي أدى اغتياله إلى اندلاع اضطرابات في الدولة الواقعة في الكاريبي.

وقال مدعون أمريكيون، إن جنوب فلوريدا شكل موقعا رئيسيا للتخطيط وتمويل المؤامرة الهادفة إلى الإطاحة بمويس واستبداله بشخص يختاره المتآمرون.

وأُدين كل من أركانجيل بريتيل أورتيز، وأنطونيو إنترياجو، ووالتر فينتيميلا، وجيمس سولاجيس بالتآمر لقتل أو اختطاف رئيس هايتي المنتخب، وتقديم الدعم المادي لهذه المؤامرة.

وتم إدانتهم أيضا بانتهاك قانون الحياد الأمريكي، وقد يواجهون أحكاما بالسجن المؤبد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك