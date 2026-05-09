أمريكا تفرض عقوبات على شركات صينية لإمداد إيران بصور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 3 شركات صينية قدمت صورا ملتقطة بالأقمار الاصطناعية لإيران، مما مكنها من شن ضربات عسكرية على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط فيما تكثف واشنطن الجهود لتقييد الدعم التكنولوجي لطهران في الصراع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الجمعة، إن الولايات المتحدة أدرجت الشركات الصينية وهي مينتروبي تكنولوجي "هانجتشو"، وذا إرث أي، وتشانج جوانج ستالايت تكنولوجي، على قائمتها للكيانات والأفراد الذين يساعدون إيران، وبعضها متمركز في بيلاروس والإمارات العربية المتحدة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء .

ولم تقدم أي من الشركات الصينية الثلاثة ردا على الفور خارج ساعات العمل اليوم السبت، كما لم تتم الإجابة على اتصال مع وزارة الخارجية.

وجاء الإعلان عن العقوبات قبل أيام قليلة من انعقاد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج.

وقالت وزارة الخارجية، إن مينتروبي تكنولوجي المعروفة باسم ميزارفيجن، نشرت صورا مفتوحة المصدر تظهر بالتفصيل نشاط الجيش الأمريكي خلال عملية الغضب الملحمي، بينما قدمت ذا إرث أي صورا ملتقطة بالأقمار الاصطناعية لإيران.

وأضاف البيان، أن تشانج جوانج جمع بيانات بشأن القوات العسكرية الأمريكية والمتحالفة بناء على طلب من طهران. وفرضت واشنطن عقوبات سابقا على الشركة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أمس الجمعة عن فرض عقوبات على 10 كيانات قالت إنها لعبت دورا في شراء الأسلحة والمكونات لبرامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية.

وهناك شركات صينية من بين الكيانات المستهدفة بهذه الإجراءات، التي تم الإعلان عنها قبل أيام قليلة من انعقاد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج.

وتتمركز الكيانات المتضررة الأخرى في دول من بينها بيلاروس والإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن علاقة الصين مع إيران تشكل مصدرا للتوتر في العلاقات بين واشنطن وبكين.

كانت شبكة سي إن إن الإخبارية قد ذكرت في شهر أبريل الماضي نقلا عن معلومات استخباراتية أمريكية أن الصين تستعد لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة إلى إيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على تقييمات استخباراتية حديثة.

وأبلغ مصدران الشبكة أن هناك مؤشرات على أن بكين تعمل على توجيه الشحنات عبر دول ثالثة لإخفاء مصدرها الحقيقي.

غير أن متحدثا باسم السفارة الصينية في واشنطن قال: "لم تُقدم الصين أسلحة لأي طرف من أطراف النزاع؛ والمعلومات المتداولة غير صحيحة.. بصفتها دولة كبرى مسئولة، تلتزم الصين باستمرار بتعهداتها الدولية. ونحث الجانب الأمريكي على الامتناع عن توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة، وربط الأمور ببعضها بشكل مغرض، والانخراط في الإثارة الإعلامية؛ ونأمل أن تبذل الأطراف المعنية المزيد من الجهود للمساعدة في خفض حدة التوتر".