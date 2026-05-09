النائب محمد فؤاد: التحول للدعم النقدي يتطلب تحديد نسبة الفقر لمعرفة مدى كفاية مخصصات الدعم

تساءل الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، عن الآلية التي سيتم بها مراجعة قيمة الدعم النقدي على البطاقة التموينية، في حال زيادة معدل التضخم وارتفاع سعر رغيف الخبز، بعد التحول إلى الدعم العيني إلى النقدي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «إم بي سي مصر» أن المشكلة الثانية تكمن في تحديد المستحقين للدعم، متسائلا: «من هو المستحق للدعم؟ نحن الآن في مرحلة نقوم فيها بعملية إعادة نظر فيمن هو مستحق للدعم من عدمه، فهذا أمر سيحتاج النظر إلى أمور كثيرة نحن لا نفصح عنها منذ فترة، مثل: ما هي نسبة الفقر؟؛ فهذا موضوع نحن لا نتحدث فيه تماما، وعلى هذا الأساس نقول كم هي النسبة، وهل الأموال التي وضعناها في الدعم هذه ستكفي أم لا؟».

ونوه أن نسبة الدعم نفسها من إجمالي المصروفات تقل من سنة إلى أخرى؛ موضحا أنها انخفضت من 20% في عام 2015 إلى 10% في الموازنة الجديدة.

وشدد على ضرورة الاستماع إلى خطة الحكومة كاملة، للتأكد من عدم وقوع بعض المشاكل على غرار المشكلات التقنية التي واجهتها منظومة التأمينات الجديدة، والتي تسببت في تعطل معاشات 120 ألف مواطن لمدة 5 أشهر، معقبا: «مش هينفع الناس تبقى حقل تجارب، ومحتاجين نطلع تقرير الفقر علشان نعرف نسبة الاستهداف».

وأوضح أن إجمالي مخصصات الدعم في الموازنة 468 مليار جنيه، مشيرا إلى خطوة التحول تكون سليمة وسديدة؛ ولكنها تحتاج إلى تحديد المستهدف وآلية المراجعة وربطها بالتضخم.