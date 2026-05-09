تحدث شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن كواليس استضافة مصر للفعالية الدولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC)، على متن إحدى البواخر التابعة لمجموعة Abercrombie & Kent، وذلك بعنوان «رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين: التعافي والقيادة وآفاق التحول في قطاع السياحة والسفر خلال العقد المقبل» وذلك ضمن رحلة بحرية تعبر قناة السويس مرورًا بعدد من المدن والموانئ المصرية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، إن المؤتمر شهد مشاركة شخصيات دولية رفيعة المستوى، من بينهم المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياحة نيك أدامز، ورؤساء سابقون للأرجنتين والمكسيك، ورئيس وزراء إيطاليا السابق، بالإضافة إلى رؤساء كبرى شركات السياحة العالمية.

وأضاف أن المؤتمر ناقش موضوعات تحت شعار «التعافي والقيادة»، مشيرا إلى أن مصر حظيت بجلسات خاصة حول ريادتها في الحفاظ على الآثار ودمج القطاع الخاص في إدارة المناطق الأثرية وكيفية الاستثمار في هذه المجالات، بالإضافة إلى الحديث حول التنوع السياحي في مصر.

وأوضح أن الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط، استعرض خلال المؤتمر نسب النمو والفرص الواعدة في الاقتصاد المصري، مؤكدا أن «مصر هي بلد الفرص الواعدة والتنوع الذي لا مثيل له في السياحة».

وأكد أن الزيارات إلى المتحف المصري الكبير «جيدة»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك حالة «انكماش» عالمي في حركة السياحة والسفر بسبب الطيران.

وأوضح أن تكلفة الوقود دفعت شركات الطيران في بعض الأوقات لتفضيل بقاء الطائرات على الأرض في حال عدم اكتمال نسب الامتلاء، لافتا إلى توفر وقود الطائرات يمثل تحديا في بعض الدول.

ونوه أن الوقود يمثل في الوضع الطبيعي 30% من تكلفة الطيران، مضيفا أن الغلاء الشديد وتكلفة التأمين على الطائرات عند الطيران لبعض مناطق العالم شكلا عبئا كبيرًا على الشركات.

وشدد على أن الأولوية الأولى تتمثل في استعادة حركة النقل والطيران فور انتهاء الحرب، لافتا إلى أن حركة الاقتصاد والسياحة تتطلب وجود ارتباط وترابط بين أجزاء العالم المختلفة.

ولفت إلى أن مصر خارج نطاق الصراع، مستشهدا برحلة «المجلس العالمي للسياحة والسفر» التي أبحر فيها أكثر من 250 ضيفا أجنبيا في قناة السويس والبحر الأحمر وصولا إلى الإسكندرية، منوها أنها المرة الأولى التي يعقد فيها المجلس العالمي للسياحة والسفر اجتماعاته على متن باخرة تبحر عبر ثلاثة موانئ في مصر.