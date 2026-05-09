تأكد هبوط فريق نانت إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي لأول مرة منذ 2009، بعد خسارته أمام لانس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري مصطفى محمد مع نانت، لكن الفريق لم ينجح في تحقيق نتيجة إيجابية، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يسجل لانس هدف الفوز في الدقيقة 70 عن طريق عبد الله ديبو سيما.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد نانت عند 36 نقطة في المركز السابع عشر، ليهبط رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية، بينما رفع لانس رصيده إلى 67 نقطة ليحسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.