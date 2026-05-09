مصرع أب وإصابة زوجته و6 من أبنائه في حريق مأساوي بالفيوم

لقي شخص مصرعه، فيما أُصيبت زوجته و6 من أبنائه، في حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع بمساكن المدينة الصناعية، بجوار موقف مصر الجديد بمحافظة الفيوم، إثر تسرب غاز أثناء إعداد وجبة العشاء، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية ووجود متوفى ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين أن تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل المطبخ أدى إلى اشتعال النيران بشكل مفاجئ، ما أسفر عن وفاة الزوج "محمد.ر" 47 عامًا، متأثرًا بإصابته، وإصابة زوجته و6 من أبنائه بحروق واختناقات متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى قسم الحروق بمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى الشقق المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.