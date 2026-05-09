صحيفة تركية تحدد موعد انتقال صلاح لعملاق الدوري التركي

كشفت تقارير صحفية تركية عن تطورات جديدة في مستقبل النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، والذي أعلن رحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام من أندية أوروبية وسعودية وأمريكية.

وبحسب شبكة “فوتوماك” التركية، فإن فنربخشة يخطط للتحرك بقوة من أجل ضم صلاح، حيث يدخل النادي مرحلة انتخابات رئاسية خلال الأسبوع الأول من يونيو، ويضع المرشحون ملف التعاقد مع اللاعب كأولوية.

وأشارت التقارير إلى أن أحد المرشحين، هاكان صافي، بدأ بالفعل محادثات مع ممثلي اللاعب، وعرض راتبًا سنويًا يصل إلى 20 مليون يورو بجانب مكافآت إضافية، مع خطة لإعلان الصفقة بشكل رسمي حال الفوز بالانتخابات.

وأضافت التقارير أن إدارة فنربخشة تستهدف إتمام التعاقد مع محمد صلاح قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، في خطوة تهدف لتدعيم الفريق بنجم عالمي قادر على رفع مستوى المنافسة قارياً.