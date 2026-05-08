يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للحرارة إلى حار على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس، مائل للبرودة في الليل، على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة احيانا على بعض الطرق.. فيما تنشط رياح على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر.. واتجاه الرياح: شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ فهي معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

وعن حالة البحر عند خليج السويس: فهي مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 أمتار، واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 18

العاصمة الادارية 32 17

6 اكتوبر 32 18

بنها 30 17

دمنهور 30 17

وادى النطرون 31 16

كفر الشيخ 29 17

بلطيم 27 17

المنصورة 30 16

الزقازيق 31 17

شبين الكوم 31 17

طنطا 30 16

دمياط 24 18

بورسعيد 25 19

الاسماعيلية 31 16

السويس 31 17

العريش 26 16

رفح 25 15

رأس سدر 31 17

نخل 29 13

كاترين 28 11

الطور 30 20

طابا 30 17

شرم الشيخ 33 22

الغردقة 32 20

الاسكندرية 27 17

العلمين 26 17

مطروح 25 18

السلوم 31 19

سيوة 31 20

رأس غارب 32 20

سفاجا 33 20

مرسى علم 33 22

شلاتين 33 23

حلايب 29 22

أبو رماد 33 21

مرسى حميرة 32 22

أبرق 33 23

جبل علبة 31 23

رأس حدربة 29 23

الفيوم 33 18

بني سويف 34 18

المنيا 35 19

أسيوط 35 19

سوهاج 36 20

قنا 38 22

الأقصر 38 23

أسوان 38 24

الوادى الجديد 37 22

أبوسمبل 37 23