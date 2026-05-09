السبت 9 مايو 2026 10:17 ص القاهرة
ترامب يبدي استعداده لإرسال مفاوضين أمريكيين إلى موسكو لتسوية حرب أوكرانيا

د ب أ
نشر في: السبت 9 مايو 2026 - 10:01 ص | آخر تحديث: السبت 9 مايو 2026 - 10:01 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداده لإرسال مفاوضين أمريكيين إلى موسكو، "إذا كان ذلك سيسهم في التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا".

وقال ترامب للصحفيين، ردًا على سؤال حول استعداده لإرسال وفد أمريكي إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا: "سأفعل ذلك إذا اعتقدت أن ذلك سيساعد. سأفعل ذلك". حسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم السبت.

وفي سياق متصل، أعرب ترامب عن رغبته في "تمديد كبير" للهدنة بين روسيا وأوكرانيا، في إشارة إلى الهدنة المعلنة خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو الجاري.

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أعلن في وقت سابق أن روسيا وافقت على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني.

