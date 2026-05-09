أمريكا: لا إصابات بعد انفجار وحريق بمصفاة لتكرير النفط في نيو أورلينز

قال مسئولون إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بعد انفجار وحريق في مصفاة لتكرير النفط في منطقة نيو أورلينز يوم الجمعة.

وقال سكان بالقرب من مصفاة تشالميت إنهم سمعوا انفجارا في حوالي الساعة الواحدة ظهرا. وتقع المصفاة في تشالميت، على بعد نحو 10 أميال (16 كيلومترا) شرق نيو أورلينز.

وقالت شركة "شالميت للتكرير" في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن حريقا اندلع في إحدى وحدات التشغيل. وعملت إدارة الإطفاء في سانت برنارد مع العاملين في المصفاة للسيطرة على الحريق.

وقالت الشركة "كل من يعمل في المنطقة آمن وبخير. وسيتم التحقيق في سبب الحادث".



