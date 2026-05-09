 أمريكا: لا إصابات بعد انفجار وحريق بمصفاة لتكرير النفط في نيو أورلينز - بوابة الشروق
السبت 9 مايو 2026 10:05 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

أمريكا: لا إصابات بعد انفجار وحريق بمصفاة لتكرير النفط في نيو أورلينز

واشنطن - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: السبت 9 مايو 2026 - 9:39 ص | آخر تحديث: السبت 9 مايو 2026 - 9:39 ص

قال مسئولون إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بعد انفجار وحريق في مصفاة لتكرير النفط في منطقة نيو أورلينز يوم الجمعة.

وقال سكان بالقرب من مصفاة تشالميت إنهم سمعوا انفجارا في حوالي الساعة الواحدة ظهرا. وتقع المصفاة في تشالميت، على بعد نحو 10 أميال (16 كيلومترا) شرق نيو أورلينز.

وقالت شركة "شالميت للتكرير" في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن حريقا اندلع في إحدى وحدات التشغيل. وعملت إدارة الإطفاء في سانت برنارد مع العاملين في المصفاة للسيطرة على الحريق.

وقالت الشركة "كل من يعمل في المنطقة آمن وبخير. وسيتم التحقيق في سبب الحادث".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك