بوتين في يوم النصر: نحارب العدوان المدعوم من الناتو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن "مقاتلي العملية العسكرية الخاصة" (حرب أوكرانيا)، يحاربون "العدوان المدعوم من حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأضاف في كلمته في الذكرى الـ81 للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، أن روسيا تعمل على تطوير أسلحة حديثة بناء على الخبرة القتالية، معتبراً أن "قضيتنا عادلة، ونحن متحدون والنصر كان وسيظل دائماً حليفنا".

وقال الرئيس الروسي، إنه بغض النظر عن كيفية تغير التكنولوجيا وأساليب الحرب، فإن مصير البلاد "يحدده الشعب".

وحظيت احتفالات "يوم النصر" هذا العام باهتمام خاص، بعد أن فرض الكرملين إجراءات أمنية مشددة رداً على تصاعد الهجمات الأوكرانية بالطائرات بدون طيار "درون".

وحذرت روسيا أوكرانيا، من أنها ستستهدف وسط كييف إذا حاولت تعطيل الفعالية، كما أوصت وزارة الخارجية الروسية السفارات الأجنبية بإجلاء طواقمها الدبلوماسية ومواطنيها من العاصمة الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي، أن عرض 9 مايو سيقام من دون معدات عسكرية ثقيلة لأول مرة منذ عام 2007. كما لن يشارك فيه طلاب الكليات العسكرية أو مؤسسات الشباب، رغم استمرار عرض جوي.

كما تم تقليص حضور وسائل الإعلام، حيث مُنحت الاعتمادات أساساً للقنوات المسؤولة عن البث المباشر وفرق التلفزيون التقنية، إضافة إلى فريق الصحافة التابع للكرملين ووسائل الإعلام الدولية التي تغطي نشاط الرئيس بشكل منتظم، وفق "بلومبرج".

ومن المتوقع أن يلتقي بوتين عدداً من القادة، من بينهم رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو وملك ماليزيا السلطان إبراهيم إسماعيل، إلى جانب قادة من آسيا الوسطى، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

كما خفّضت عدة مدن روسية كبرى احتفالاتها أو ألغتها بالكامل هذا العام، بما في ذلك مدينة بيرم في جبال الأورال.

-هجمات أوكرانية واسعة تطال موسكو

وأصابت طائرة مسيرة مبنى سكنياً فاخراً على بعد نحو 6 كيلومترات من الكرملين، في هجوم نادر على العاصمة، إذ عادة ما تعترض الدفاعات الجوية المقذوفات خارج المدينة.

وتعرضت روسيا الجمعة، لهجوم واسع بالطائرات المسيّرة، شمل مناطق من جنوب البلاد حتى جبال الأورال، على بعد نحو 1700 كيلومتر من الحدود.

وأدى أحد الهجمات إلى إلحاق أضرار بمبنى إداري في مركز مراقبة الحركة الجوية في روستوف-نا-دونو، ما تسبب في توقف عمليات المطارات في 13 مدينة جنوبية لجزء كبير من اليوم، وأثر على ما لا يقل عن 14 ألف مسافر.

-هدنة يوم النصر

وأعلن بوتين وقفاً أحادياً لإطلاق النار خلال الفترة من 8 إلى 9 مايو، وقالت وزارة الدفاع إنها تتوقع التزام أوكرانيا بالهدنة، وفي المقابل، اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقف إطلاق نار يبدأ في 5 أو 6 مايو مع إمكانية تمديده إذا أوقفت روسيا العمليات القتالية.