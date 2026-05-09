أثار تفشي فيروس هانتا النادر على متن السفينة السياحية "إم في هونديوس" حالة من القلق عالميا، خاصة مع تسجيل وفيات وإصابات مؤكدة بين الركاب والطاقم، وتواصل السلطات الصحية في عدة دول عمليات تتبع المخالطين ومراقبة الركاب الذين غادروا السفينة قبل اكتشاف التفشي.

وفيما يلي أبرز الدول التي ثبت وصول الفيروس إليها أو لمواطنيها، وفقا لما أوردته مجلة "تايم" الأمريكية.

-الأرجنتين

بدأت رحلة السفينة من مدينة أوشوايا جنوب الأرجنتين في الأول من أبريل، وكان بين ركابها مواطن أرجنتيني، وبشكل عام تعد الأرجنتين من الدول التي ينتشر فيها فيروس هانتا وبالفعل شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات خلال الأشهر الأخيرة. وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة ما إذا كان مصدر العدوى مرتبطا بالبلاد، خاصة بعد الاشتباه في أن زوجين هولنديين ربما أصيبا بالفيروس خلال رحلة لمراقبة الطيور قرب مكب نفايات في أوشوايا.

-كندا

أعلنت السلطات الكندية أن اثنين من مواطنيها عادا إلى البلاد بعد وجودهما على متن السفينة، إلى جانب شخص ثالث ربما يكون خالط حالة مصابة خلال رحلة جوية. وأكدت الحكومة أن الأشخاص الثلاثة لا تظهر عليهم أعراض حتى الآن، لكنهم يخضعون للعزل الذاتي والمراقبة الصحية، فيما تتواصل السلطات مع 4 كنديين ما زالوا على متن السفينة.



-الدنمارك

أكدت هيئة سلامة المرضى الدنماركية أن أحد مواطنيها كان على متن السفينة، لكنه عاد إلى بلاده في نهاية أبريل ولم تظهر عليه أي أعراض، وأوضحت السلطات أنه لم يخالط بشكل مباشر المصابين الذين تأكدت إصابتهم لاحقا.

-ألمانيا

كان على متن السفينة 8 ألمان بينهم أحد أفراد الطاقم، توفيت منهم امرأة ألمانية بعد إصابتها بالمرض، وغادر راكب ألماني السفينة في جزيرة سانت هيلينا، بينما أجلي شخص ألماني آخر إلى دوسلدورف لإجراء الفحوصات بعد مخالطته للمصابة المتوفاة.

-هولندا

تحمل السفينة العلم الهولندي وتديرها شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز"، لذلك تتولى هولندا تنسيق المساعدات للركاب. وكان بين الضحايا زوجان هولنديان توفيا بعد الإصابة حيث أكدت الفحوص إصابة الزوجة بفيروس هانتا، كما أبلغت السلطات شركة الطيران الهولندية "كيه إل إم" بأن السيدة المصابة استقلت إحدى رحلاتها من جوهانسبرج قبل وفاتها.

-الفلبين

تشير التقارير إلى وجود 38 فلبينيا ضمن طاقم السفينة، لكن وزارة الصحة الفلبينية أكدت أنه حتى الآن لم تظهر أي أعراض على أيا منهم، وأعلنت الوزارة استمرار عمليات التنسيق مع الجهات الصحية الدولية لمتابعة الوضع.

-سنغافورة

وضعت سنغافورة اثنين من مواطنيها كانا على متن السفينة في منشأة عزل حكومية، بعد أن تبين أنهما استقلا نفس الرحلة الجوية مع إحدى الحالات المصابة. وأوضحت السلطات أن أحدهما يعاني من رشح بسيط بينما الآخر لا تظهر عليه أعراض ولكن السلطات الصحية تنتظر صدور نتائج الفحوصات للاطمئنان.

-جنوب أفريقيا

شهدت جنوب أفريقيا وفاة سيدة هولندية مصابة بالفيروس بعد تدهور حالتها خلال رحلة إلى جوهانسبرج، حيث انهارت حالتها الصحية في مطار المدينة وتوفيت لاحقا بالمستشفى، ومنذ تأكدت إصابتها بدأت السلطات عمليات تتبع واسعة للمخالطين شملت أكثر من 60 شخصا.

-إسبانيا

يوجد على متن السفينة 13 راكبا إسبانيا إضافة إلى أحد أفراد الطاقم، ووافقت إسبانيا على استقبال السفينة في جزر الكناري لأسباب إنسانية، لكن رئيس حكومة الجزر أعلن رفضه السماح للركاب بالنزول خوفا على السكان المحليين.

-سويسرا

أعلنت السلطات السويسرية إصابة رجل كان على متن السفينة بفيروس هانتا، ويتلقى العلاج حاليا في مستشفى زيورخ الجامعي. وبالنسبة لزوجته التي كانت ترافقه خلال الرحلة، فلم تظهر عليها أعراض لكنها تخضع للعزل الاحترازي.

-المملكة المتحدة

كان على متن السفينة 19 راكبا و4 من أفراد الطاقم من بريطانيا، أصيب أحدهم بحمى حادة وضيق في التنفس ونقل إلى جنوب أفريقيا حيث يخضع للعلاج في العناية المركزة. كما أجلي فرد آخر من الطاقم للاشتباه بإصابته بينما يعزل اثنان آخران نفسيهما بعد مغادرة السفينة.

-الولايات المتحدة

يوجد 17 أمريكيا بين ركاب السفينة، بينما غادر 6 آخرون في سانت هيلينا. وتراقب السلطات الصحية في 5 ولايات أمريكية ركابا سابقين على متن الرحلة، دون تسجيل أعراض حتى الآن. كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى إحاطة بشأن الوضع، وأنه يأمل السيطرة على تفشي المرض سريعا.

-ركاب من دول أخرى

كما تضم السفينة ركابا من دول أخرى بينها أستراليا وبلجيكا وفرنسا واليونان والهند واليابان وروسيا وتركيا وأوكرانيا، ولكن لم تظهر على أي منهم أعراض حتى الآن، ومن المفترض أن السلطات الإسبانية ستعمل على إعادتهم إلى بلدانهم فور رسو السفينة في جزر الكناري.