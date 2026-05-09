وزير الدفاع الكوري الجنوبي يزور واشنطن غدا الأحد

يبدأ وزير الدفاع الكوري الجنوبي آهن جيو باك، زيارة للولايات المتحدة غدا الأحد يجري خلالها مباحثات مع نظيره الأمريكي بيت هيجسيث، في إطار سعي الحليفين لمناقشة عدد من القضايا العالقة، بما في ذلك نقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن زيارة آهن لواشنطن تستغرق خمسة أيام، ويعتزم إجراء محادثات مع نظيره الأمريكي بعد غد الاثنين (بتوقيت الولايات المتحدة). وتعد هذه أول زيارة يقوم بها آهن للولايات المتحدة كوزير للدفاع.

وتأتي زيارته في وقت تسعى فيه كوريا الجنوبية لاستعادة قيادة قواتها في زمن الحرب من الولايات المتحدة، وتدفع باتجاه بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية بدعم أمريكي، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وتهدف حكومة الرئيس لي جاي ميونج، التي أيدت بقوة سياسة الاعتماد على الذات في الدفاع ، إلى استعادة السيطرة على العمليات العسكرية في زمن الحرب قبل انتهاء ولايتها البالغة خمس سنوات في عام 2030. وتتردد تقارير مفادها انها تستهدف عام 2028 للمرحلة الانتقالية، في حين لا تزال إدارة الرئيس دونالد ترامب في السلطة.

لكن ظهرت بوادر اختلاف في وجهات النظر بعد أن صرح قائد القوات الأمريكية في كوريا، الجنرال كزافييه برونسون، أمام الكونجرس الشهر الماضي بأن البلدين يسعيان إلى استيفاء الشروط اللازمة لنقل قيادة العمليات في موعد أقصاه الربع الأول من عام 2029. ويشير الجدول الزمني الذي اقترحه إلى أن نقل قيادة العمليات قد لا يتحقق حتى بعد انتهاء ولاية ترامب في 20 يناير 2029.

ومن المرجح أن يناقش آهن هذه القضايا مع هيجسيث ويؤكد على الجهود المبذولة لدفع العملية الانتقالية.

كانت كوريا الجنوبية سلمت قيادة عمليات قواتها إلى قيادة الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة خلال الحرب الكورية (1950-1953). واستعادت قيادة السيطرة على العمليات في زمن السلم عام 1994، إلا أن قيادة العمليات في زمن الحرب لا تزال تحت سيطرة الولايات المتحدة.

ومن المرجح أيضًا أن يكون على رأس جدول أعمال وزيري الدفاع سعي كوريا الجنوبية لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية وسط تقدم ضئيل منذ أن أعطى ترامب الضوء الأخضر لهذه الخطوة خلال محادثات القمة مع الرئيس لي في أكتوبر الماضي.



