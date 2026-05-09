بوتين: الجيش الروسي يحقق تقدما في أوكرانيا رغم الدعم الغربي لها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام آلاف الجنود والضيوف في الساحة الحمراء في موسكو اليوم السبت إن الجيش الروسي يحقق تقدما في أوكرانيا على الرغم من الدعم الغربي لها.

جاء ذلك في كلمة بوتين خلال استعراض عسكري في الساحة الحمراء، لإحياء ذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين، إنه على الرغم من الدعم الغربي "فإن أبطالنا يحققون تقدما" على الرغم من الجمود المستمر على طول خط الجبهة مع تحقيق مكاسب ضئيلة فقط من كلا الجانبين في الأشهر الأخيرة.

وتابع "لدينا هدف مشترك وكل شخص يقدم مساهمته الشخصية لتحقيق النصر-القتال في ساحة المعركة وعلى الجبهة الداخلية".

وأشاد بوتين بالقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا، معلنا أنها "تواجه قوة عدوانية مسلحة ومدعومة من قبل تكتل الناتو بأكمله".

وأضاف بوتين، بينما كانت تصطف صفوف من الجنود في الساحة الحمراء "لطالما كان النصر حليفنا وسيظل كذلك. إن مفتاح النجاح يكمن في قوتنا المعنوية وشجاعتنا وبسالتنا ووحدتنا وقدرتنا على تحمل أي شيء والتغلب على أي تحد".