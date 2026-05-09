توقعات بوصول السفينة المتضررة من فيروس هانتا إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية غدا

توقعت الشركة المشغلة للسفينة السياحية التي تضررت بسبب تفشي فيروس هانتا وصولها إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية في وقت مبكر من صباح غد الأحد.

وقالت شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" في بيان أمس الجمعة، إن "الاستعدادات المتعلقة بنقطة الوصول وإجراءات الحجر الصحي والفحص لجميع الركاب وخطط السفر اللاحقة لهم والطاقم المتضرر تقودها منظمات من عدد من الدول".

وأضافت الشركة أن ذلك يشمل منظمة الصحة العالمية والسلطات الهولندية وبالتعاون الوثيق مع السلطات الإسبانية.

وتابعت الشركة أنه لم تظهر أي أعراض على أي شخص على متن السفينة السياحية التي ترفع علم هولندا (إتش.في.هونديوس) حتى مساء أمس الجمعة.

وأضافت الشركة، أنه بعد رسو السفينة في ميناء جراناديلا في جزيرة تينيريفي، ستتولى السلطات مسئولية الإجراءات الطبية وعودة الركاب المحتملة إلى بلادهم.