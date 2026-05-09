روسيا تقيم عرضا عسكريا بمناسبة عيد النصر وسط إجراءات أمنية مشددة

تحتفل موسكو بعيد النصر، اليوم السبت، بعرض عسكري تقليدي، إلا أنه من المتوقع أن تتم الاحتفالات تحت إجراءات أمنية مشددة وأجواء هادئة.

ويمر الجنود والطلاب العسكريون أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع احتفال روسيا بذكرى هزيمة الاتحاد السوفيتي لألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

ومع ذلك، فقد تم تقليص العرض المعتاد للمعدات العسكرية الثقيلة بسبب المخاوف من هجمات محتملة بطائرات أوكرانية مسيرة.

كما سحب الكرملين الدعوات الموجهة للصحفيين الأجانب في وقت قصير. ومن المتوقع حضور عدد قليل فقط من الشخصيات الأجنبية، ومن بينهم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، وهو زعيم الاتحاد الأوروبي الوحيد الموجود في موسكو، على الرغم من أنه ليس من المقرر أن يحضر العرض نفسه.

كما فرضت السلطات قيودا في العاصمة، من بينها قطع الاتصال بالإنترنت للهاتف المحمول في موسكو ومدن أخرى.



