يعقد البرلمان المجري المنتخب حديثا، اجتماعا اليوم السبت، يؤدي خلاله بيتر ماجيار اليمين الدستورية كرئيس وزراء جديد للبلاد بعد فوز ساحق لحزبه تيسا في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي وأنهت سيطرة فيكتور أوربان على السلطة لمدة 16 عاما.

وكان حزب تيسا بقيادة ماجيار قد فاز في الانتخابات البرلمانية في أبريل، بأغلبية ساحقة تتيح تعديل الدستور.

ويعلق ملايين الناخبين آمالهم على الفائز في الانتخابات لاستعادة سيادة القانون في هذه الدولة الواقعة في وسط أوروبا وإصلاح علاقتها المتضررة مع الاتحاد الأوروبي.

ويسود شعور بالتفاؤل في بروكسل وكييف بأن يكون هناك تعامل بناء مع الزعيم المجري الجديد بشكل أكبر عما كان خلال حقبة سلفه أوربان الصديق لروسيا.