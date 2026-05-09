بوتين: روسيا تعمل على تطوير أسلحة حديثة وإنتاجها بكميات كبيرة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بأن روسيا تعمل على تطوير أسلحة حديثة، استنادًا إلى خبرتها القتالية.

وأشار بوتين خلال خطابه في عرض «يوم النصر» في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو، إلى أن «شجاعة الشعب الروسي وتضحياته رفعته فوق العدو، خلال الحرب الوطنية العظمى وعززت إيمانه بالنصر».

وأضاف: «إلى جانب الجنود الروس، يوجد عمال ومصممون ومهندسون وعلماء ومخترعون. إنهم يواصلون تقاليد أسلافهم، ويستفيدون من الخبرة القتالية الحديثة لابتكار أسلحة متطورة وفريدة من نوعها وإطلاق إنتاجها بكميات كبيرة».

واستطرد: «مهما تغيرت التكنولوجيا وأساليب القتال، فإن أهم شيء يبقى دون تغيير هو مصير البلاد، الذي سيحدده شعبها.. الجنود وعمال المصانع والعمال الزراعيون وصانعو الأسلحة والمراسلون الحربيون، والأطباء والمعلمون، والشخصيات الثقافية ورجال الدين، والمتطوعون ورجال الأعمال والمحسّنون، وجميع مواطني روسيا».

وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، أُقيم عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ81 للانتصار على النازية في الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو، حيث حمل حرس الشرف، في بداية العرض تقليديًا، العلم الوطني الروسي وراية النصر إلى الساحة على أنغام أغنية «الحرب المقدسة».

وأجرى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، والقائد العام للقوات البرية الفريق أول أندريه موردفيتشيف، بعد ذلك جولة في الساحة، وحيّا وحدات العرض المصطفة فيها.

ثم سارت وحدات العرض سيرًا على الأقدام عبر الساحة الحمراء، وشهد العرض مشاركة أفراد من القوات المسلحة الروسية من جميع الفروع والخدمات العسكرية، الذين أدّوا مهام في منطقة العمليات الخاصة.

كما شاركت وحدة استعراضية من جنود الجيش الشعبي الكوري، الذين نفذ جنوده وضباطه مهام قتالية إلى جانب الجنود الروس في تحرير مقاطعة كورسك الروسية، في العرض العسكري.

وتضمن الجزء الجوي من العرض تشكيل «الماس الكوبي»، وهو عبارة عن تحليق مشترك لفرقتي «الفرسان الروس» و«السويفتس» الاستعراضيتين الجويتين بواسطة مقاتلتين من طراز «سو-30» و«ميج-29» على مسافة ضئيلة من بعضها البعض. واختُتم العرض بتحليق 6 طائرات هجومية من طراز «سو-25»، والتي رسمت سماء موسكو بألوان العلم الروسي.