أوكرانيا: مقتل وإصابة قرابة 1100 من العسكريين الروس خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و340 ألفا و270 فردا، من بينهم حوالي 1080 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم السبت.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11920 دبابات، و24541 مركبة قتالية مدرعة، و41712 نظام مدفعية، و1780 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1371 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و352 مروحية، و1351 نظاما أرضيا آليا و281208 طائرة مسيرة، و4585 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و95252 من المركبات وخزانات الوقود، و4173 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.