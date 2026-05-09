الخطوط الجوية الهندية تتبنى إجراءات لخفض التكاليف والرحلات بسبب الحرب ضد إيران

تدرس شركة الخطوط الجوية الهندية "إير إنديا"، تنفيذ إجراءات لخفض التكاليف وتقليل عدد رحلاتها بسبب الحرب الدائرة ضد إيران، وذلك في وقت تبحث فيه الشركة التي تعاني من الخسائر عن قائد جديد ليقودها خلال فترة بالغة الصعوبة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة.

ونقلت بلومبرج عن المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هوياتهم، قولهم إن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الماضي، بحث اتخاذ عدة إجراءات، منها منح الموظفين غير الفنيين إجازات غير مدفوعة الأجر، وخفض الطاقة الاستيعابية للرحلات بأكثر من 20% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ما لم يتحسن الوضع.

كما تطرق النقاش إلى صرف مكافآت أقل لجميع الموظفين، وتخفيض رواتب من يشغلون منصب نائب الرئيس فما فوق.

وأشارت المصادر، إلى أن من المرجح أن يتم الإعلان عن إجراءات خفض التكاليف في ثاني أكبر شركة طيران هندية في القريب العاجل.

ولم يرد ممثل عن الشركة على الفور على طلب للتعليق.

وتُعد هذه التحركات أول علامة كبرى على الضائقة التي تمر بها شركة طيران هندية منذ اندلاع الحرب مع إيران، والتي ألقت بظلالها على صناعة الطيران العالمية.

وبالنسبة لشركة "إير إنديا"، فإن الحرب تزيد من صعوباتها القائمة، والتي تشمل حادث تحطم مميت وإغلاق المجال الجوي بسبب التصاعد الذي شهدته الحدود مع باكستان في العام الماضي.