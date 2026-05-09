عمرو أديب يوجه رسالة لمحمد أبو العينين قبل مباراة الزمالك وسيراميكا بسبب المكافآت

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يهتم بفوز نادي الزمالك ببطولة الدوري أكثر من التتويج بالكونفدرالية، معقبا: "ولا يهمني الـ 4 ملايين دولار».

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «أنا راجل محلي.. وعاوز الدوري ومش عاوز الكونفدرالية.. أنا راجل بتاع دوري».

وانتقد أديب ما يتردد عن إعلان مكافآت مالية للاعبي سيراميكا كليوباترا للفوز على الزمالك ما يهدد فرص الأبيض بالفوز بلقب الدوري، وقال: «أربأ بـ(مالك النادي) محمد أبو العينين إنه يكون وعد اللاعبين بمكافآت مالية للفوز على الزمالك وهناك حديث عن رجال أعمال آخرين».

وأضاف: «دي رياضة بتكسب فيها بالشرف والكرامةو والمجهود مش بالفلوس.. أنا عاوز دوري نظيف .. مش ممكن ابو العينين يعمل كده ».

وتابع: «لو أنا تأكدت من رجال الأعمال الآخرين هناشدهم بالاسم فليكن اللعب نظيف ويكون الفوز بالعرق والمجهود وليفز الزمالك بالدوري ».

ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء اليوم السبت على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيقام لقاء العودة في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي .