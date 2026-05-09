قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكري بجامعة هارفارد الأمريكية، إن منتجات دقيق القمح تحمل الفائدة والضرر معا، موضحا أن «الفائدة تعم» بينما يظل الضرر «محدودًا».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إلى ضرورة تقسيم النشويات إلى مجموعات بناء على محتواها الغذائي.

ولفت إلى أن بعض المجموعات تفتقر للعناصر الغذائية، مثل السكر الذي يعد «سعرات الخاوية»؛ نظرًا لأنه لا يمد الجسم إلا بالجلوكوز فقط، ويخلو من الفيتامينات والأملاح، والبروتينات أو الدهون، مؤكدا أن السكر «سعرات خاوية وضررها أكثر من فائدتها».

ونوه إلى أن القيمة الغذائية تزداد وفقا لتركيز العناصر في المادة، مشيرا إلى أن «تركيز المادة الغذائية أعلى في الحبوب الكاملة».

وأكد أن الاعتماد على «القمح بقشرته والردة والعيش البلدي» يمنح الجسم فائدة غذائية مرتفعة لاحتوائه على المادة النشوية والألياف والأملاح المعدنية.

وتطرق إلى الاعتماد على الدقيق الأبيض وحده في الخبز، موضحا أن عملية طحن الدقيق ونزع القشرة منه «تجعل منتجاته عالية السكريات وتؤدي إلى رفع مستوى سكر الدم بسرعة جدًا».