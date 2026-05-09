قال الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني، إن فيروس هانتا اكتُشف عام 1978، وهو فيروس يختلف عن فيروس كورونا رغم أن مصدر الفيروسين واحد وهو الأصل الحيواني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن منظمة الصحة العالمية حذرت من هذا الفيروس لأنه يؤدي إلى نسب وفاة عالية، لا سيما إذا ما قورن بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن فيروس هانتا ينتقل من القوارض وذلك عن طريق إفرازاتها أو بولها عبر استنشاق الهواء أو لمس العين أو الأنف، موضحًا أن هناك نوعًا واحدًا من هذا الفيروس يمكن أن ينتقل من شخص إلى شخص آخر.

ولفت إلى أنه عند اكتشافه حالات مصابة بالفيروس على متن السفينة لم يتضح أن هناك قوارض وبالتالي رُجِّح أن العدوى انتقلت من شخص لآخر وهكذا.

ونوه بأن أعراض الفيروس تشبه أعراض الإصابة بالبرد، وتتضمن آلامًا في الجسم وكذلك في العضلات والمعدة، مؤكدا أن هناك نوعًا يمكن أن يصيب الجهاز التنفسي وهناك ما يصيب الكلى وقد يؤدي إلى فشل كلوي.

وفيما شدد على أنه لم تظهر أي حالة في مصر، غير أنه نصح بالالتزام بالإجراءات الوقائية لا سيما حال ظهور أعراض الإصابة بالبرد، لكنه أكد أنه لا داع للهلعٍ.

وسبق أن قالت وزارة الصحة والسكان، إنها تتابع باهتمام بالغ ما يجري تداوله في بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن فيروس "هانتا"، وما أُثير حول تسجيل حالات محدودة، مرتبطة بإحدى السفن السياحية خارج مصر.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الوضع الصحي داخل مصر، مستقر وآمن تمامًا، ولا توجد أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس داخل البلاد، وذلك وفقًا لنتائج الترصد الوبائي المستمر والمتابعة الدقيقة التي تقوم بها أجهزة الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية والدولية المعنية.

وأشارت الوزارة إلى أن فيروس "هانتا" معروف علميًا منذ سنوات عديدة، ويرتبط أساسًا بالقوارض وبيئاتها، وينتقل للإنسان عادةً من خلال التعرض لإفرازات القوارض المصابة، وفي معظم أنواعه لا ينتقل بين البشر، باستثناء نوع واحد نادر (أنديز) الذي سُجلت فيه حالات انتقال محدودة جدًا بين أشخاص على اتصال وثيق ومطول.