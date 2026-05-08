القبض على 3 شباب بتهمة معاكسة فتاة وسبها في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص يستقلون دراجة نارية بمعاكسة فتاة والتعدي عليها بالسب أثناء قيامها بتصويرهم في محافظة الإسماعيلية.

وبالفحص، أمكن تحديد القائمة على نشر الفيديو، وتبين أنها طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وبسؤالها أفادت بتعرضها للمعاكسة والسب من جانب عدد من الأشخاص أثناء تصويرها لهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو، وعددهم 3 طلاب، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بنطاق محافظة الإسماعيلية، كما جرى ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، والتي كان يقودها أحدهم.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مدعين أن ما بدر منهم كان على سبيل المزاح.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.