مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة نقل داخل ترعة الرمادي يإسنا

لقي شخص مصرعه وأُصيب 4 آخرون، اليوم، إثر انقلاب سيارة نقل "2 كابينة" داخل ترعة الرمادي، ما بين منطقتي القرية والقرايا التابعة لمركز إسنا بالأقصر، في أثناء توجه مستقليها في زيارة عائلية.

وأسفر الحادث عن وفاة أبوبكر أحمد حماد (62 عامًا)، فيما أُصيب كل من أحمد أبوبكر حماد (37 عامًا)، ومريم محمد عبدالرسول (8 سنوات)، وسعدية النوبي محمد (38 عامًا)، ومحمد عبدالرسول عبيد (43 عامًا)، بإصابات متفرقة.

وعلى الفور، جرى نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي في مدينة إسنا التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، والتعامل مع الحالات المصابة وفقًا للإجراءات الطبية المتبعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة مباحث مركز شرطة إسنا، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وكشف ملابساته.