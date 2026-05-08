مصرع طفل تناول حبة غلة عن طريق الخطأ في الباجور بالمنوفية

لقي طفل مصرعه بقرية بهناي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، إثر تناوله حبة غلة سامة عن طريق الخطأ، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى القصر بشبين الكوم لعرضه على الطب الشرعي واستكمال الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بمصرع الطفل “م.س.ع”، عقب إصابته بحالة إعياء شديدة نتيجة تناوله حبة غلة عن طريق الخطأ، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الواقعة حدثت بقرية بهناي التابعة لدائرة مركز الباجور، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية عقب انتشار خبر وفاة الطفل، مطالبين بضرورة توعية الأسر بخطورة حفظ المواد السامة والمبيدات الزراعية داخل المنازل أو في أماكن يسهل وصول الأطفال إليها، تجنبًا لتكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.