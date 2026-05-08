الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على طفل داخل مسجد بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من تعدي آخر على نجله بالضرب وإحداث إصابته أثناء تواجده بأحد المساجد في القاهرة.

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 19 أبريل الماضي تقدم القائم على النشر، وبرفقته نجله المصاب بسحجات متفرقة، ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول، أفاد فيه بتعرض نجله للاعتداء داخل أحد المساجد بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بحدوث مشادة وتدافع داخل المسجد بينه وبين نجل المبلغ دون قصد التعدي عليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.