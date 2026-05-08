وزير الخارجية الأمريكي: ينبغي أن نتلقى ردا من إيران على مقترح إنهاء الحرب اليوم

قال وزير الخارجية الأمريكي ‌ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ينبغي أن ⁠تتلقى ردا اليوم الجمعة، من إيران على مقترح إنهاء الحرب.

وأضاف روبيو: "سنرى ما يتضمنه الرد. نأمل أن ⁠يكون أمرا سيضعنا على مسار ⁠عملية تفاوض جادة"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

من جانب آخر، قال روبيو للصحفيين في ‌روما ⁠اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ⁠لا تزال مستعدة للاضطلاع بدور الوسيط لإنهاء الحرب في أوكرانيا إذا كان ذلك ‌مجديا، ⁠مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن لا ⁠تريد إهدار الوقت في جهود ⁠لا تشهد تقدما.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة دمرت عددا كبيرا من الزوارق السريعة الإيرانية خلال الأيام الماضية.

وأشار ترامب إلى أن إيران لم يعد لديها أي سفن حربية، واستبدلت تلك السفن بزوارق سريعة وصغيرة.

وصرح ترامب للصحفيين خلال فعالية في العاصمة واشنطن، بأن خطته تتمثل في عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وأضاف: "لن نمنحهم الحق بالحصول على سلاح نووي، الإيرانيون يعرفون ذلك، ولنرى ما إذا كانوا مستعدين للتوقيع على ذلك".