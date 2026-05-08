الصين: هجوم على ناقلة منتجات نفطية في مضيق هرمز

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، تعرض ناقلة منتجات نفطية تقل طاقما صينيا لهجوم في مضيق هرمز، وعبرت عن قلقها البالغ إزاء تأثر السفن سلباً بحرب إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي دوري، إن على متن السفينة مواطنين صينيين، وإنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم حتى الآن، بحسب ما نقلته شبكة الشرق السعودية.

وذكرت تقارير إعلامية صينية، أمس الخميس، أن ناقلة منتجات نفطية مملوكة لشركة صينية تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز يوم الاثنين، مضيفة أن الناقلة علقت لافتة تقول "مالك السفينة وطاقمها من الصين".

ووقع الهجوم قبل اجتماع بين وزير الخارجية الصيني وانج يي ونظيره الإيراني عباس عراقجي في بكين، الأربعاء، حيث ناقشا إعادة فتح المضيق.

وظلت الصين مشتريا رئيسيا للنفط الإيراني منذ اندلاع الحرب ولم تتأثر وارداتها من إيران بشكل كبير في مارس.

ولم تحدد الجهات الرسمية اسم السفينة التي تعرضت للهجوم.

وقالت مصادر في الأمن البحري إن السفينة المتضررة يُعتقد أنها ناقلة المنتجات النفطية والكيماويات "إنوفيشن" التي ترفع علم جزر مارشال، والتي أبلغت السفن المجاورة، الاثنين، عن اندلاع حريق على سطحها.