بابا الفاتيكان يزور بومبي ونابولي في ذكرى انتخابه

يزور بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر نابولي وبومبي لإحياء ذكرى انتخابه، وبدأ زيارته إلى بومبي بلقاء الأشخاص المرضى والمعاقين.

وتم استقبال ليو بحفاوة من قبل حشود من الإيطاليين الذين كانوا يهللون، والذين انتظر بعض منهم منذ منتصف الليل لتحيته. وبدأ أنهم يدركون جيدا الخلاف الأخير بين ليو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرب إيران وقالوا إنهم معجبون بما رأوه، حسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الجمعة.

وقالت ريتا بوريلو من توري ديل جريكو المجاورة: "إنه لا يسمح لأي شخص يروعه. انظروا إلى المشكلات الأخيرة مع ترامب".

وكانت العلاقات بين أمريكا والفاتيكان قد شهدت توترا بسبب الانتقادات المتكررة التي وجهها ترامب إلى دعوات ليو إلى السلام والحوار لإنهاء الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي فترة بعد الظهر، سيتوجه ليو البالغ من العمر 70 عاما إلى نابولي، حيث سيلتقي برجال دين وسياسيين آخرين، ومن المقرر أن يلقي ليو كلمة في كاتدرائية المدينة.

كما تم التخطيط لعقد اجتماع مع مواطني نابولي قبل أن يعود البابا جواً إلى روما في المساء.

وحتى الآن، أثار ليو ضجة في المقام الأول من خلال انتقاداته الواضحة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي رد عليها ترامب بحدة.

وعلى عكس سلفه فرنسيس، فإنه يستفيد من امتيازات بابوية معينة، فعلى سبيل المثال، يسافر بانتظام إلى المقر الصيفي في كاستيل جاندولفو على مشارف روما ويقيم في القصر الرسولي بالفاتيكان.

ويقود البابا ليو 1.4 مليار كاثوليكي في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه، هو رئيس الفاتيكان، أصغر دولة في العالم التي يقل عدد سكانها عن ألف نسمة.