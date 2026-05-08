الشرطة الألمانية ترجح وجود عدة جناة في واقعة احتجاز رهائن بمصرف

رجحت الشرطة الألمانية وجود عدة جناة وعدة أشخاص محتجزين خلال عملية احتجاز الرهائن الجارية داخل فرع تابع لمصرف "فولكس بنك" في مدينة زينتسيش بولاية راينلاند-بفالتس.

وأوضحت الشرطة اليوم الجمعة، أن أحد الرهائن هو سائق سيارة نقل أموال، مضيفة أن "الوضع مستقر حاليا".

وذكرت الشرطة أن قوات الأمن تنتشر بأعداد كبيرة في منطقة آرفايلر، حيث يُجرى تنفيذ إجراءات أمنية واسعة، فيما فرضت السلطات طوقا أمنيا كبيرا في زينتسيش.

وأكدت الشرطة أنه لا يوجد خطر حاليا على المواطنين الموجودين خارج نطاق المنطقة المغلقة، مشيرة إلى أنها تلقت بلاغا بالحادث عند الساعة التاسعة صباحا (التوقيت المحلي).