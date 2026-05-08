ارتفاع أسعار الغذاء لأعلى مستوى جراء حرب إيران

ارتفعت أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوياتها خلال أكثر من 3 سنوات حيث تتسببت حرب إيران في عرقلة سلاسل الإمداد، ما أثار احتمالية زيادة التكلفة على المتسوقين.

وجاء في تقرير اليوم الجمعة، أن مؤشر الأمم المتحدة لأسعار السلع الغذائية ارتفع بواقع 6ر1% في أبريل، ما أدى إلى زيادة أسعار الزيت النباتي واللحوم والحبوب. وهذا أعلى بواقع 5ر2 % من عام سابق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأغلقت حرب إيران وهي في شهرها الثالث حاليا، مضيق هرمز الحيوي ما أدى إلى تقييد تدفق المدخلات الزراعية الأساسية مثل الديزل والأسمدة وارتفاع الأسعار.

وتصدرت أسعار الزيوت النباتية مؤشر الأمم المتحدة حيث قفزت بواقع 9ر5 % من مارس لتصل لأعلى مستوياتها منذ يوليو 2022.

وهذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد ارتفاعا في المقياس الذي يرصد تكاليف الحبوب والسكر واللحوم والألبان والزيوت النباتية. وارتفع للمرة الأولى خلال خمسة أشهر في فبراير.

وسجل مؤشر اللحوم ارتفاعا قياسيا حيث قفز بواقع 2ر1 % من مارس. وارتفع مؤشر أسعار الحبوب بواقع 8ر0 % من مارس بسبب المخاوف التي تتعلق بالطقس وتوقعات بانخفاض مساحات زراعة القمح في 2026 حيث يفكر المزارعون في زراعة محاصيل أقل استهلاكا للأسمدة جراء الصراع في إيران.