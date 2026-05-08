تقرير: الجيش الإيراني يحتجز ناقلة النفط أوشن كوي

ذكر تقرير إخباري أن القوات البحرية للجيش الإيراني أوقفت ناقلة النفط "أوشن كوي".

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية التي أوردت التقرير بأن "قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، قامت خلال عملية خاصة، باحتجاز ناقلة النفط المخالفة أوشن كوي".

وأشارت الوكالة إلى أن الناقلة "كانت تسعى إلى إحداث خلل في صادرات النفط ومصالح الشعب الإيراني".

وبموجب قرار المجلس الأعلى للأمن القومي وأمر قضائي، قامت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، ضمن عملية خاصة في بحر عُمان، بضبط ناقلة النفط "أوشن كوي" التي كانت تحمل شحنة نفطية تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي كانت تستغل الأوضاع في المنطقة وتحاول عرقلة صادرات النفط والإضرار بمصالح الشعب الإيراني.

في هذه العملية، وجّهت قوات الكوماندوز والمشاة البحرية التابعة للجيش والبحرية ناقلة النفط المخالفة إلى الساحل الجنوبي للبلاد، وسلّمتها إلى السلطات القضائية، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.