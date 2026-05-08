يديعوت أحرونوت: اعتقال 3 جنود إسرائيليين ومدني للاشتباه في تجسسهم لصالح إيران

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن جهاز الشاباك والشرطة اعتقلا 3 جنود وإسرائيلي مدني رابع، للاشتباه في تجسسهم لصالح الاستخبارات الإيرانية عندما كانوا قاصرين.

وبحسب الشبهات، أقام الـ4 علاقات طويلة الأمد مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية، قاموا في إطارها بتصوير مواقع مختلفة، وتخريب ممتلكات منها مدرسة القوات الجوية، وفقا لما قلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن بعضهم بادروا بأنفسهم لتنفيذ مهام أمنية، حيث تم القبض عليهم في مارس الماضي، واليوم الجمعة وجهت النيابة العامة في إسرائيل لوائح الاتهام ضدهم.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "ميزان" التابعة ‌للسلطة القضائية في إيران أن السلطات أعدمت شخصا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل، موضحة أن ‌اسمه حميد رضا ثابت إسماعيلي بور.