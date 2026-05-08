قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتين في جنوب لبنان

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد في جنوب لبنان.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، صباح اليوم، أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد وصولا إلى ساحل بلدة المنصوري - الحمرا، وذلك من المرابض الإسرائيلية في تلال بلدة البياضة في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية صباح اليوم سيارة على الطريق بين بلدتي كفرشوبا وكفرحمام في جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد عنصر في الدفاع المدني.

وحاولت قوة إسرائيلية معززة بعدد من الآليات العسكرية التقدم فجرا نحو منطقة بيوت السياد في جنوب لبنان قبالة بلدة البياضة التي يتموضع فيها جنود إسرائيليون.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي كثيف لمحيط بيوت السياد والمنصوري ومجدل زون. كما نفذت مروحيات إسرائيلية عملية تمشيط لمحيط بلدة بيوت السياد، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وتواصل إسرائيل شن هجمات على لبنان ويرد حزب الله بقصف أهداف إسرائيلية في مناطق تحتلها جنوب لبنان أو على شمال إسرائيل، رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منتصف أبريل الماضي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزف عون، وجرى تمديده في 23 من نفس الشهر.