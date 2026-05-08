دبلوماسي إيراني: طهران مستعدة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

قال المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرافاني يوم الخميس إن طهران مستعدة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز إذا انتهت الحرب ورُفع الحصار الأمريكي.

وكرر السفير الإيراني مرتين أن هذا هو "الحل الوحيد القابل للتطبيق".

وشدد على أن "إيران تظل مستعدة تماما لاستعادة حركة المرور البحرية الطبيعية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، بشرط إنهاء الحرب بشكل دائم ورفع الحصار غير القانوني".

وأصدر هذه الشروط لصحفيي الأمم المتحدة في بيان انتقد فيه الولايات المتحدة وحلفاءها الخليجيين لاقتراحهم ما أسماه "مشروع قرار معيبا للغاية وانحيازيا وذا دوافع سياسية بشأن الوضع في مضيق هرمز وما حوله".

ويهدد قرار مجلس الأمن إيران بفرض عقوبات أو اتخاذ تدابير أخرى إذا لم توقف الهجمات على السفن في الممر المائي الحيوي، وتتوقف عن فرض "رسوم غير قانونية"، وتكشف عن مواقع جميع الألغام في الممر المائي الاستراتيجي.

وحذر إرافاني من أن اعتماد القرار من شأنه أن "يسيس سلطات الإنفاذ التابعة للمجلس"، وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على عدم رعاية القرار وأعضاء المجلس على هزيمته.