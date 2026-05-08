الإمارات: دفاعاتنا الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع في الإمارات العربية المتحدة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أن الدفاعات الجوية للبلاد تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، مع تعرض وقف إطلاق النار الهش في الحرب الإيرانية للتحدي مرة أخرى.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.

ونصحت الوزارة السكان بأنه "يمنع الاقتراب أو لمس أو تصوير أي حطام أو أجسام سقطت نتيجة التعاملات الجوية الناجحة، وترك التعامل معها للجهات المختصة".

وقبل ساعات، قال الجيش الأمريكي إنه اعترض هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تابعة للبحرية في مضيق هرمز ليلة الخميس و"استهدف منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن مهاجمة القوات الأمريكية".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن القوات الأمريكية اعترضت "هجمات إيرانية غير مبررة" وردت بضربات دفاعا عن النفس.

وقال الجيش الأمريكي إن السفن لم تتعرض للإصابة، وذكر أنه لا يسعى للتصعيد ولكنه "لا يزال متمركزا ومستعدا لحماية القوات الأمريكية".

وأخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصحفيين في واشنطن أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا رغم أعمال العنف.

وصمد وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران إلى حد كبير منذ 8 أبريل/نيسان، وفشلت المحادثات المباشرة بين البلدين، التي استضافتها باكستان الشهر الماضي، في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات ضد إيران.