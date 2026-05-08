يرى السنغالي لمين نداي مدرب اتحاد الجزائر، أن نهائي الكونفدرالية لن يُحسم في مباراة الذهاب، مشيرا إلى أن التحصيرات تسير بشكل جيد.

ويلتقي الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري في تمام العاشرة مساء السبت، على ملعب 5 يوليو، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال المدرب السنغالي في حوار عبر موقع كاف: "التحضيرات لنهائي الكونفدرالية تسير بشكل جيد جدا في هدوء تام ولدينا كل ما نحتاجه لنكون في حالة صفاء."

وأضاف: "الاعتقاد بأن هذا النهائي سيحسم في مباراة الذهاب غير صحيح، هناك مباراتان، وأعتقد أن على كلا الفريقين أن يكونا في أفضل مستوياتهما في المباراتين."

ويقام لقاء العودة بنهائي الكونفدرالية في التاسعة مساء يوم السبت 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي .