معتمد جمال: نتمنى تكرار سيناريو مباراة بلوزداد والتتويج بلقب الكونفدرالية

حرص معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقديم واجب العزاء لمحمد شحاتة لاعب الفريق في وفاة والده، وذلك في بداية حديثه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اتحاد العاصمة المقبلة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني: «مواجهة اتحاد العاصمة مباراة كبيرة أمام منافس قوي، والنهائي سيكون على شوطين؛ الأول في الجزائر والثاني في مصر، ونحن مستعدون للقاء ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل خوض لقاء العودة وسط جماهيرنا».

وأضاف: «الزمالك يحترم أي منافس يواجهه، ولكل مباراة ظروفها ومتطلباتها، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب، وأتمنى أن نكرر سيناريو مباراة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية ونحقق الفوز خارج الديار».

وتابع معتمد جمال: «فريق اتحاد العاصمة منافس قوي ويمتلك جهازًا فنيًا محترمًا، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من اللاعبين، ولكن الزمالك يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تسهّل مهمة الفريق في لقاء العودة».

وأضاف المدير الفني: «الزمالك يمتلك خبرات كبيرة في البطولات الأفريقية، وقد فصلنا بين مباريات الدوري والمنافسة على اللقب وبين نهائي كأس الكونفدرالية، وتركيزنا حاليًا منصب على البطولة الأفريقية، وأرى نفسي محظوظًا بوجود عدد كبير من القادة داخل الفريق، وأتمنى حصد لقب الكونفدرالية قبل العودة للمنافسة على الدوري».

وتابع: «بعد الانتهاء من مباراة سموحة في الدوري، فضّلنا التوجه إلى الجزائر بعد ساعات قليلة من اللقاء المحلي، وهي بلدنا الثاني، وأشكر الجميع على حسن الاستقبال والضيافة، وحرصنا على الاستعداد الجيد للمباراة المقبلة أمام اتحاد العاصمة».

وعلّق على الضغط الجماهيري في مباراة الغد قائلًا: «الزمالك مرّ بمواقف مشابهة، وآخرها في نصف النهائي، ونسعى لاستغلال الحضور الجماهيري وتحويله إلى دوافع إيجابية من أجل تحقيق نتيجة جيدة، ونتمنى التوفيق في لقاء الغد لإسعاد جماهير الزمالك قبل مواجهة العودة بالقاهرة».

واختتم معتمد جمال تصريحاته قائلًا: «هذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها الزمالك مباريات على ملعب 5 يوليو، وهو يشبه ستاد القاهرة الدولي، وأرضية الملعب جيدة وتساعدنا على تنفيذ خططنا، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق ونحقق نتيجة إيجابية».

ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء غدٍ السبت على ملعب 5 يوليو، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الجدير بالذكر أن مباراة العودة ستقام في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.