اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنا سوريا في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 6 آليات عسكرية توغلت باتجاه قرية صيدا الحانوت، وتوقفت لفترة غرب القرية واعترضت طريق عدد من رعاة الماشية، واعتقلت أحدهم وذلك في إطار سياسة التضييق التي يمارسها الاحتلال ضد أهالي المنطقة.

كما توغلت القوة باتجاه قرية الرزانية، وأقامت حاجزا على مفرق القرية المؤدي إلى صيدا الجولان، قبل أن تنسحب من المنطقة.

وكانت قوات جيش الاحتلال توغلت يوم الثلاثاء الماضي في محيط قرية صيدا الحانوت.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الجيش الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.