الإمارات: التصدي لصاروخين باليستيين و3 طائرات مسيرة قادمة من إيران

إصابة 3 أشخاص جراء الهجمات



أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، تعامل الدفاعات الجوية اليوم الجمعة، مع صاروخين باليستيين و3 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، أسفرت عن 3 إصابات متوسطة.

وأوضحت حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية، أنه منذ "بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية مع 551 صاروخا باليستيا، و29 صاروخا جوالا، 2263 طائرةً مسيّرة".

وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات 230 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.

كما بلغ إجمالي عدد الشهداء، بحسب الوكالة، 3 شهداء أحدهم مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.